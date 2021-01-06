Во время демонстрации в Вашингтоне произошли столкновения между сторонниками президента США Дональда Трампа и полицией, сообщает телеканал Fox News.- Вашингтон наводнён людьми, которые не хотят видеть, как леворадикальные демократы похищают нашу победу на выборах. С нашей страны достаточно, граждане больше не станут это терпеть! Мы в Овальном кабинете слышим вас (и любим вас). Сделайте Америку великой вновь! - написал Трамп в своём Twitter.Сотни протестующих вышли на улицы Вашингтона накануне планируемого утверждения победы Джо Байдена. Они требуют, чтобы не засчитывали голоса выборщиков от тех штатов, где Байден одержал победу с небольшим отрывом голосов.Сначала демонстрация шла спокойно, но после первых столкновений власти попросили о помощи Национальной гвардии. Правоохранители применили газ для разгона протестующих.