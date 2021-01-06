Директор Московского планетария Виталий Тимофеев оценил новогоднее убранство Самары, в котором большое внимание уделили космической теме. На главных площадках города появились инсталляции, посвященные полету первого человека в космос. Самара в этот юбилейный год по праву испытывает гордость, ведь Юрий Гагарин совершил свой героический полет на ракете-носителе, собранной и созданной именно в этом городе.- Снимки празднично украшенной Самары облетели интернет. Кажется, что ни в одном городе-миллионнике при подготовке новогодних праздников в этом году не уделяли такого внимания космической теме. И январь, а не апрель стал для Самары космическим временем года - года 60-летия первого полета человека в космос, - отметил Виталий Тимофеев.Он также подчеркнул, что ему приятно видеть, как в Самаре гордятся своим прошлым и настоящим.- Надеюсь, что этим объектам найдут достойное применение и после новогодних праздников. И самарцы смогут еще не раз обнять Земной шар или прикоснуться к Марсу, - подчеркнул Тимофеев.Такое необычное «космическое» убранство выполнено по поручению губернатора региона Дмитрия Азарова.«Этот год – особый для Самарской области. Вместе со всей страной мы отметим знаковую дату – 60-летие первого полета человека в космос. И, конечно, каждый школьник в Самаре знает, что именно на нашей ракете-носителе Юрий Алексеевич Гагарин совершил свой первый героический полет. До сих пор в мире 80% пилотируемых запусков осуществляется на ракетах самарской сборки. Так что для нас тема освоения космоса – предмет особой гордости. Поэтому считаю логичным «открыть» этот юбилейный год космической темой. Тем более, что и место под стать – около нашего красавца-стадиона, который многие сравнивают с инопланетным кораблем», - подчеркнул губернатор.Именно созданием новогоднего убранства в космической тематике Самара начала празднование юбилейного года полета первого человека в космос.- До сих пор в мире 80% пилотируемых запусков осуществляется на ракетах самарской сборки. Так что для нас тема освоения космоса – предмет особой гордости. Поэтому считаю логичным «открыть» этот юбилейный год космической темой, - рассказал губернатор Самарской области.Напомним, что украшения появились на площади Куйбышева и около стадиона Самара Арена. Здесь гостей региона и жителей приветствует 1-метровая фигура космонавта и надувные макеты планет, а также стенды с информацией об истории отечественной космонавтики.