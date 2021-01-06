Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о результатах государственной поддержки медикам, работающим в «красной зоне».\\"Специальные социальные выплаты за декабрь 2020 года получили 696 884 медицинских работника, оказывающие помощь пациентам с COVID-19. Выплаты произведены полностью, их объем составил более 21 миллиарда рублей\\",- сказал Мурашко по итогам селекторного совещания с регионами, передает РИА Новости.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что государство дополнительно выделит для поддержки медиков 10 миллиардов рублей, а регионам закупят дополнительный медтранспорт.Всего за время пандемии государством выделено свыше 300 миллиардов рублей для поддержки врачей и медицинских учреждений, работающих с коронавирусными больными.Напомним, что летом 2020 года российские ученые смогли зарегистрировать первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции. 5 декабря в Москве началась вакцинация всех желающих препаратом \\"Спутник V\\".