Федерация хоккея России (ФХР) прокомментировала результат игры Сборной РФ против команды Финляндии в матче за третье место молодежного чемпионата мира 2021 года.«Огромное спасибо всем болельщикам сборной России за этот турнир — за бессонные ночи, честные эмоции и поддержку, которая ощущалась через океан!» — говорится на официальной странице ФХР в Twitter.Напомним, что встреча, проходившая на стадионе «Роджерс Плэйс» в Канаде, завершилась поражением россиян со счетом 1:4. После проигрыша в матче с канадцами 0:5 наша молодежная сборная не смогла \\"дожать\\" соперников по последнему поединку и покинула турнир без медалей.Капитан команды Василий Подколзин после игры извинился перед болельщиками и тренером Игорем Ларионовым, отметив, что команда подставила многих людей.