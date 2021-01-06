Специалисты оценили межконтинентальную ракету «Сармат».«Понятно, что \\"Сармат\\" — это своего рода \\"послание\\", весть о текущих возможностях России и ее военных технологиях, прежде всего, для США, их союзников в Европе, а также другим странам», — говорится в сообщении иранского издания Akharin Khabar.Газета пишет, что в данный момент комплекс проходит техническое усовершенствование, за которым лично следит Владимир Путин. Эксперты считают, что основная цель ракетного комплекса — лишить противника возможности ядерного сдерживания.В материале издания говорится и о том, что Россия ведет разработку и другого оружия - беспилотного подводного аппарата «Посейдон», ракеты «Кинжал» и комплекса скрытого действия «Пересвет».Журналисты предположили, что во время правления Трампа США допустила ряд халатностей, а в это время в России велась разработка мощного военного комплекса. С приходом нового президента, по мнению журналистов, Россия надеется на сговорчивость Вашингтона в вопросах вооружения и на новые договоренности.