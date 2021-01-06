Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мировой уровень крайней нищеты в прошедшем 2020 году вырос впервые за 22 года.«Как ожидается, спад экономической активности в хрупкой ситуации и в условиях конфликтов ввергнет в нищету еще дополнительно от 18 до 27 млн человек», — передает слова Гутерриша ТАСС.Генеральный секретарь ООН отметил, что мир на много десятилетий назад отброшен из-за расширившегося гендерного неравенства. Он подчеркнул, что из-за коронавирусной инфекции миллионы женщин во всем мире потеряли работу.Антониу Гутерриш напомнил, что, чтобы преодолеть всемирный кризис, нужно опираться на принципы, закрепленные в Целях устойчивого развития: вовлеченность и взаимозависимость.Ранее президент России Владимир Путин отметил, что коронавирусная инфекция сильно ударила по экономике многих стран, в том числе и Росиии. Но власти страны будут поддерживать своих граждан в любой сложной ситуации. Согласно указу президента, семьи с детьми до 7 лет получили очередные социальные выплаты в размере 5 тысяч рублей.