Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что от желающих пройти вакцинацию не потребуется никаких справок.\\"Во всех регионах в эти праздничные дни продолжается масштабная вакцинация граждан от новой коронавирусной инфекции\\", - сказал министр в беседе с журналистами после селекторного совещания с регионами, передает РИА Новости.Он напомнил, что вакцинация в России продолжается и в праздничные дни.Напомним, что после указа президента 5 декабря в Москве началась вакцинация населения. В первую очередь прививку получили люди, находящиеся в зоне риска: педагоги, медики и социальные работники. Сделать прививку вакциной \\"Спутник V\\" может каждый желающий. Зарегистрироваться можно на сайте mos.ru.Препарат разработан центром имени Гамалеи. \\"Спутник V\\" стал первой в мире вакциной от коронавирусной инфекции.Мурашко заявил, кроме того, что медработники, работающие с \\"коронавирусными\\" пациентами во время новогодних праздников, получат социальные выплаты в двойном объеме.