CIES Football Observatory назвал нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркуса Рашфорда самым дорогим футболистом в мире. Нападающего «Манчестер Юнайтед» оценили в €165,6 млн.На втором месте рейтинга самых дорогих футболистов в мире оказался нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд. Его стоимость оценена в €152 млн.На третьей ступени рейтинга оказался защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александер-Арнольд. Спортсмена оценили в €151,6 млн.CIES Football Observatory предоставил полный список рейтинга топ-10 самых дорогих футболистов в мире.После Маркуса Рашфорда, Эрлинга Холанда и Трента Александера-Арнольда позиции распределились между следующими спорстменами:4. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») — €151,1 млн5. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен») — €149,4 млн6. Джейдон Санчо («Боруссия») — €148,37. Жоау Фелиш («Атлетико») — €141,5 млн8. Альфонсо Дэвис («Бавария») — €139,2 млн9. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») — €136,9 млн10. Кай Хаверц («Челси») — € 136млн.