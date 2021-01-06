Британский посол в США Карен Пирс заявила, что Россия и Китай стали лидерами стратегической гонки в борьбе с коронавирусной инфекцией. Но Пирс считает, что никто из этих стран не должен выйти из пандемии победителем.Кроме того, она подчеркнула, что Китай может стать трендсеттером в технологической сфере, как это уже случалось в 1950 годах, когда им же изобреталось и распространялось ядерное оружие.«Мы не хотим однажды проснуться и обнаружить, что китайские стандарты заложены в таких сферах, как искусственный интеллект и кибернетика», — сказала дипломат в интервью Bloomberg.Пирс призвала «более открытые» страны не упускать время и развиваться, чтобы после борьбы с COVID-19 именно они стали процветающими. Так, она отметила, что Великобритании и США необходимо объединиться, чтобы иметь возможность стать лидерами на мировой арене.Напомним, что российские ученые смогли зарегистрировать первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции.