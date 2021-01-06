Финны с радостью отнеслись к победе своей сборной в матче с Россией по итогам молодежного чемпионата мира по хоккею.На минувшем МЧМ-2021 были введены интересные нововведения - трансляции болельщиков, которые по ходу ледовых баталий удаленно подключались к эфиру.Поклонники сборных применяли хоккейную атрибутику для украшения комнат в цвета родного флага. Только вот на одной из трансляций в кадр попал один из фанатов финской команды, который держал в руках плакат с надписью «Рюсса свергнуты». Слово «рюсса» в Финляндии употребляется в уничижительной форме по отношению к русским, передает «Газета.Ru».Организаторы быстро отреагировали на происходящее и болельщика тут же отключили от эфира.Российская спортсменка Ирина Роднина прокомментировала инцидент отметив, что за него несут ответственность организаторы, но подчеркнула, что подобные выпады не стоят внимания, и на них лучше не реагировать.«Мало ли что кричат, на это спортсмены не реагируют. Это те мелочи, на которые реагируют журналисты и публика. И должны отреагировать организаторы. Лучшая реакция — не реагировать на дураков. Вот что самое главное. Ведь бывают всякие люди», — сказала Роднина РИА Новости.Напомним, что сборная России по хоккею проиграла в матче с финнами со счетом 1:4.