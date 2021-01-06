Специалисты в Индии фиксируют массовую гибель птиц после обнаружения очага птичьего гриппа.В Керале, на юго-западе Индии, было уничтожено не менее 24 000 птиц после обнаружения очагов вируса. На севере страны погибло 2700 особей, большая часть из которых были горные гуси. В Мадхья-Прадеш от птичего гриппа умерло несколько сотен ворон. Об этом сообщил индийский телеканал NDTV.Вирус обнаружен также в округах Раджастхана — Джхалвар, Кота и Баран, где погибли уже 625 птиц. А в Харьяне инфекционисты проверяют образцы 400 000 погибших особей, погибших за последние десять дней.В пострадавших регионах были предприняты все меры безопасности. Жителям поселений запрещено приближаться к водоемам с пернатыми. Властями созданы специальные группы для мониторинга ситуации.Ранее в ноябре 2020 года птичий грипп был обнаружен в Бельгии и Франции, где погибли более 600 птиц.