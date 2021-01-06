Служба безопасности Украины задержала последователя австралийского террориста Брентона Тарранта убившего 50 человек по прозвищу Гитлер и прекратила деятельность неонацистской группы.\\"Он через электронные средства связи и мессенджеры организовал конспиративную сеть массового распространения материалов, в частности \\"манифеста\\" Тарранта с призывами и инструкциями по совершению терактов на расовой и религиозной почве\\", — говорится в сообщении пресс-служба СБУ.\\"Манифест\\" распространялся в виде печатного издания на украинском и русском языках.В СБУ поступили доказательства причастности Гитлера к преступным действиям. Печатные издания и националистская символика были изъяты. Его подозревают в совершении преступления по статье \\"Публичные призывы к совершению террористического акта\\". Гитлеру грозит до пяти лет лишения свободы.Напомним, что весной 2019 года в двух мечетях города Крайстчерч (Новая Зеландия) произошла перестрелка, в результате которой погиб 51 человек. Обвинения в убийстве гражданских лиц предъявили австралийцу Брентону Тарранту. В августе 2020 году его приговорили к пожизненному заключению.