Представитель пресс-службы ландтага (парламента) германской федеральной земли Мекленбург Дирк Ланге заявил, что в скором времени планируется совещание, на котором будет поднят вопрос создания специального фонда в защиту проекта \\"Северный поток - 2\\".\\"Тема обозначена, как минимум будет обсуждение. Голосование будет, если правительство [региона] подаст соответствующую заявку\\", - сказал он агентству ТАСС.Ранее сообщалось, что Германия нацелена найти возможность обойти санкции США, направленные против \\"Северного потока-2\\". Специалист предложили создать фонд по \\"Защите климата и окружающей среды MV\\". Проект позволит классифицировать \\"Северный поток - 2\\" в качестве \\"одного из важнейших компонентов для защиты окружающей среды\\", что станет мощной защитой от санкции США.Напомним, что \\" Северный поток-2\\" протянулся от российского побережья до Германии. В земле Мекленбург - Передняя Померания находится конечная газопровода. Общая протяженность нитей газопровода составляет свыше 2,5 тысячи километров.