Великобритания ослабила санкции в отношении Крыма. Об этом сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.ГУП «Крымские морские порты» может передавать транзитные платежи за проход судов через Керченский пролив и стоянку, но при этом оператор не может производить платежи за услуги портов Севастополь или Керчь.О прохождении судов и возможном платеже необходимо будет сообщить британскому регулятору, контролирующему соблюдение санкционного режима — OFSI.Напомним, что после народного референдума, прошедшего весной 2014 года в Республике Крым, ЕС, США и ряд других стран ввели антироссийские санкции из-за вхождения Крыма в состав России.Ранее постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что украинцы, проживающие на полуострове находятся в «отчаянном положении», потому что они лишены базовых социальных услуг.