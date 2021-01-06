Президент США Дональд Трамп обращаясь к участникам \\"Марша за спасение Америки\\" заявил, что по прежнему считает, что именно он победил на ноябрьских выборах в США, а не демократ Джо Байден.\\"Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражения. Этого не произойдет. Нельзя признавать поражение, когда речь идет о краже. Наша страна пережила достаточно. Мы больше не будем это терпеть. Мы положим конец этой краже\\", - утверждал американский лидер на многотысячной манифестации его сторонников в Вашингтоне, передает ТАСС.Демонстрация состоялась в предверии решения Сената и Палаты представителей Конгресса США по итогам состоявшихся в ноябре президентских выборов, на которых демократ Джозеф Байден одержал победу.Трамп заявлял о своей победе с самого начала, как только были закрыты избирательные участки. Он предупреждал, что опасается вброса голосов в ряде штатов. После объявления результатов в Джорджии штаб Трампа подал иск в суд для пересчета голосов. Республиканец отказывается признать поражение и регулярно сообщает об этом в своем Twitter. Один из помощников президента рассказал журналистам, что после объявления результатов голосования, по итогам которых победил Байден, Трамп устроил \\"чертову истерику\\".