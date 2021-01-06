Совместное заседание Сената и Палаты представителей Конгресса США по утверждению результатов ноябрьских президентских выборов было приостановлено при оглашении итогов по штату Аризона.Против утверждения результатов голосования выступил член Палаты представителей от штата, республиканец Пол Госар.Возражая, он отметил, что к его протесту присоединяются 60 его коллег.\\"Мы возражаем против подсчета голосов выборщиков в Аризоне\\", - передает слова Госара Politico.Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что не станет вмешиваться в решение конгресса о президентских выборах США. Он отметил, что согласно Конституции не имеет право утвердить или отклонить в одностороннем порядке результаты голосования.Напомним, что президент Дональд Трамп вновь выразил несогласие с результатами голосования. Он считает, что его победа была \\"украдена\\" и никогда не признает своего поражения.