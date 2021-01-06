Действующий президент США Дональд Трамп со своей страницы в в Twitter обратился к людям, которые вышли на акцию протеста у стен конгресса на Капитолийском холме, где 6 января должны были утвердить итоги голосования выборщиков.«Пожалуйста, поддержите нашу полицию Капитолия и правоохранителей. Они действительно на стороне нашей страны. Оставайтесь мирными», - написал американский лидер.Напомним, как писал сайт kp.ru, сторонники не желающего признавать свое поражение на выборах Дональда Трампа вышли к зданию законодательного органа в Вашингтоне, чтобы поддержать главу Белого дома. Из-за массовых протестов в столице Соединенных Штатов конгресс прервал заседание, а мэр Вашингтона объявила комендантский час.Ранее сообщалось, что протестующие ворвались в Капитолий и окружили зал заседаний сената.