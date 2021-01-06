Ситуация в Вашингтоне продолжает накаляться. Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси потребовала, чтобы Национальная гвардия очистила Капитолий от протестующих, которые ворвались в здание и устроили там беспорядки. Об этом со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщает газета USA Today.По данным издания, саму Нэнси Пелоси и вице-президента США Майкла Пенса эвакуировали из Капитолия в безопасное место после того, как туда проникли толпы сторонников действующего главы Белого дома Дональда Трампа.Напомним, как писал сайт kp.ru, сторонники не желающего признавать свое поражение на выборах Трампа вышли к зданию законодательного органа в Вашингтоне, чтобы поддержать главу Белого дома. Из-за массовых протестов в столице Соединенных Штатов конгресс прервал заседание, а мэр Вашингтона объявила комендантский час.Ранее сообщалось, что республиканцы отказались признать результаты голосования в штате Аризона действительными. а протестующие ворвались в Капитолий и окружили зал заседаний сената.