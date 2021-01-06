В здании конгресса США, куда некоторое время назад ворвалась толпа протестующих, произошла стрельба. По предварительным данным, огонь открыла охрана Капитолия, ранена девушка, передает агентство Reuters.Сообщается, что демонстранты пытались оказать первую помощь пострадавшей. По информации телеканала CNN, раненая женщина находится в критическом состоянии. В данный момент полиция Капитолия с оружием в руках пытается заставить митингующих покинуть здание конгресса.Кроме того, телеканал передает, что во время столкновений с протестующими пострадали несколько протестующих, как минимум один из раненых стражей порядка госпитализирован.Напомним, как писал сайт kp.ru, действующий президент США Дональд Трамп призвал людей, которые собрались у здания конгресса, чтобы его поддержать, вести себя мирно.