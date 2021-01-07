В здание конгресса США, куда некоторое время назад ворвались несколько десятков протестующих, вошел спецназ, передает телеканал NBC News. Телеканал показал кадры, как по коридору конгресса проходят сотрудники спецназа ФБР.Напомним, как писал сайт kp.ru, сторонники не желающего признавать свое поражение на выборах действующего президента страны Дональда Трампа вышли к зданию законодательного органа в Вашингтоне, чтобы поддержать главу Белого дома. Из-за массовых протестов в столице Соединенных Штатов конгресс прервал заседание, а мэр Вашингтона объявила комендантский час.Ранее сообщалось, что протестующие ворвались в Капитолий и окружили зал заседаний сената, позже стало известно, что охрана открыла стрельбу и ранила девушку. Пострадавшая находится в критическом состоянии.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСторонники Трампа сорвали заседание Конгресса, на котором утверждали итоги выборовНа кадрах, которые транслируют американские телеканалы, видно, что полиция использует против митингующих слезоточивый газ и дубинки. Участники протеста в ответ применяют к стражам порядка силу и обливают их перцовым газом (подробности).