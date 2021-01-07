Девушка, которая получила серьезное ранение при штурме Капитолия, скончалась в больнице, передает телеканал NBC. Ранее сообщалось, что в здании конгресса США, куда некоторое время назад ворвалась толпа протестующих, произошла стрельба, пострадала молодая женщина, ее доставили в медучреждение в критическом состоянии.Кроме того, во время столкновений с протестующими пострадали несколько полицейских, как минимум один из раненых стражей порядка госпитализирован. Об их состоянии не сообщается.К этому часу силовикам удалось оттеснить сторонников действующего президента страны Дональда Трампа со ступеней Капитолия. Митингующие подчинились требованиям вооруженных полицейских. Отмечается, что демонстранты ведут себя не агрессивно, многие из них уже начали расходиться.Напомним, как писал сайт kp.ru, республиканцы отказались признать результаты голосования в штате Аризона действительными.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСторонники Трампа сорвали заседание Конгресса, на котором утверждали итоги выборовНа кадрах, которые транслируют американские телеканалы, видно, что полиция использует против митингующих слезоточивый газ и дубинки. Участники протеста в ответ применяют к стражам порядка силу и обливают их перцовым газом (подробности).