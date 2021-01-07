Сторонникам действующего президента США Дональда Трампа, ворвавшимся в здание конгресса на Капитолийском холме, не удалось завладеть бюллетенями с голосами выборщиков, их «спасли» от протестующих законодатели. Об этом сообщил сенатор-демократ Джефф Меркли.«Мы смогли вывезти из сената бюллетени выборщиков. Если бы нашему персоналу не удалось это сделать, митингующие сожгли бы их», - написал сенатор на своей странице в Twitter.Между тем, по данным телеканала CNN, до начала беспорядков в здании Капитолия, члены палаты представителей конгресса успели сертифицировать 12 голосов выборщиков – из 538. Уточняется, что сертифицированы девять голосов избирателей в Алабаме и три в Аляске, причем все они были отданы за Трампа.Напомним, как писал сайт kp.ru, сторонники не желающего признавать свое поражение на выборах Трампа вышли к зданию законодательного органа в Вашингтоне, чтобы поддержать главу Белого дома. Из-за массовых протестов в столице Соединенных Штатов конгресс прервал заседание, а мэр Вашингтона объявила комендантский час.Ранее сообщалось, что республиканцы отказались признать результаты голосования в штате Аризона действительными. позже протестующие ворвались в Капитолий и окружили зал заседаний сената.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСторонники Трампа сорвали заседание Конгресса, на котором утверждали итоги выборовНа кадрах, которые транслируют американские телеканалы, видно, что полиция использует против митингующих слезоточивый газ и дубинки. Участники протеста в ответ применяют к стражам порядка силу и обливают их перцовым газом (подробности).