Ведущие Радио «Комсомольская правда» Валентин Алфимов и Эдвард Чесноков спросили эксперта, что будет с долларом на фоне беспорядков в Вашингтоне. На вопросы наших корреспондентов ответил руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.«Рынки с утра, конечно отреагируют (там, где еще ночь), где-то уже начинают на это реагировать. Надежда на то, что все восстановится, сохраняется у инвесторов. Наверное, серьезно мировая экономика от этих беспорядков не пострадает, но выводы будут сделаны глобальные», - сказал специалист.«Доверие подорвано не только к американским демократическим институтам, но и к экономической системе. В этом сейчас наибольшая опасность», - пояснил Игорь Шатров.Стоит отметить, что пока курс доллара по отношению к евро, как свидетельствуют данные международного рынка Forex на 2:35 по московскому времени, снизился незначительно – на 0,1%, и за одну единицу европейской валюты дают $1,233.Стоимость же нефти марки Brent к закрытию торгов на лондонской бирже ICE ослабила рост на фоне массовых протестов в Вашингтоне, и к двум часам ночи (мск) торговалась на уровне 54,15 доллара за баррель, что на 1,03% выше цены в конце предыдущей торговой сессии.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСторонники Трампа сорвали заседание Конгресса, на котором утверждали итоги выборовНа кадрах, которые транслируют американские телеканалы, видно, что полиция использует против митингующих слезоточивый газ и дубинки. Участники протеста в ответ применяют к стражам порядка силу и обливают их перцовым газом (подробности).