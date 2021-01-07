Сервис микроблогов Twitter временно заблокировал аккаунт действующего президента СЩА Дональда Трампа. Пока – на 12 часов, однако администрация социальной сети пригрозила навсегда заблокировать его страницу, если глава Белого дома не удалит три своих сообщения. Речь идет о твитах, в которых Трамп назвал президентские выборы в Соединенных Штатах «украденными».В заявлении компании говорится, что руководство соцсети потребовало удаления трех записей @realDonaldTrump «на фоне беспрецедентной ситуации с насилием, которое продолжается в Вашингтоне».«Это значит, что аккаунт @realDonaldTrump будет заблокирован на 12 часов после удаления этих твитов. Если твиты не будут удалены пользователем, аккаунт останется заблокирован», - пояснили в Twitter, добавив, что если Дональд Трамп продолжит нарушать правила соцсети, «это приведет к полной блокировке аккаунта @realDonaldTrump».Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Трамп призвал протестующих, которые собрались у здания конгресса, чтобы его поддержать, вести себя мирно.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСторонники Трампа сорвали заседание Конгресса, на котором утверждали итоги выборовНа кадрах, которые транслируют американские телеканалы, видно, что полиция использует против митингующих слезоточивый газ и дубинки. Участники протеста в ответ применяют к стражам порядка силу и обливают их перцовым газом (подробности).