Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш «опечален» событиями в Вашингтоне. Не называя конкретных имен, глава Всемирной организации в связи с беспорядками в Капитолии призвал политических лидеров Соединенных Штатов «внушить своим сторонникам», что насилие неприемлемо. Об этом говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.По его словам, Антониу Гутерреш «опечален событиями в Капитолии США», куда несколько часов назад ворвались сторонники действующего президента страны Дональда Трампа, прервав заседание конгресса и устроив погромы в здании.«В таких обстоятельствах важно, чтобы политические лидеры внушили своим последователям необходимость воздерживаться от насилия, а также уважать демократические процессы и верховенство закона», - заявил Дюжаррик.Напомним, как писал сайт kp.ru, к этому часу американские законодатели вернулись в здание конгресса после беспорядков. Заседание, на котором должны быть утверждены результаты президентских выборов, продолжается.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПолитический кризис в США: нового президента так и не утвердили, а старому грозят импичментом6 января Конгресс США собрался в Капитолии, чтобы утвердить итоги президентских выборов. На этот же день потерпевший в них поражение Дональд Трамп назначил «Марш за спасение Америки», на который в Вашингтон прибыли его сторонники со всей страны (подробности).