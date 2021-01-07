Победитель президентских выборов в США демократ Джозеф Байден в четверг, 7 января, выступит с обращением к американцам, сообщил его избирательный штаб. Предположительно, речь Байдена, который сейчас находится в штате Делавэр, будет посвящена нынешним беспорядкам в Вашингтоне.Предположительно, речь Байдена, который сейчас находится в штате Делавэр, будет посвящена нынешним беспорядкам в Вашингтоне.А пока демократ прокомментировал произошедшее в здании конгресса на своей странице в Twitter. По его словам, «сегодняшний день стал болезненным напоминанием о том, насколько хрупка демократия».«Чтобы оберегать ее (американскую демократию), требуются люди с добрыми намерениями и смелые лидеры, которые преданы работе на общее благо, а не руководствуются жаждой власти и личными интересами», - добавил Байден.Напомним, как писал сайт kp.ru, конгрессмены уже вернулись в зал заседаний, им предстоит утвердить результаты президентских выборов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПолитический кризис в США: нового президента так и не утвердили, а старому грозят импичментом6 января Конгресс США собрался в Капитолии, чтобы утвердить итоги президентских выборов. На этот же день потерпевший в них поражение Дональд Трамп назначил «Марш за спасение Америки», на который в Вашингтон прибыли его сторонники со всей страны (подробности).