Военно-морской флот Соединенных Штатов будет проводить регулярные патрулирования у российских берегов в Арктике. Об этом объявил министр ВМС США Кеннет Брейтуэйт, сообщает издание Breaking Defence.По словам американского министра, в ближайшие годы Штатам придется «действовать более настойчиво» в этом регионе, чтобы оспорить «притязания» России и Китая.«Морские пути на Севере становятся судоходными, ВМС США собираются гарантировать нашим партнерам свободу судоходства», - заявил Брейтуэйт.Министр добавил, что такая стратегия – это «более смелая позиция», «право» и «обязанность» Америки как «доминирующей военно-морской силы в мире», а главное преимущество Соединенных Штатов – подводные лодки.Напомним, ранее сайт kp.ru писал о том, что США пообещали не допустить господства России и Китая в Арктике. При этом в использовании Северного морского пути сами американцы не заинтересованы, поскольку он не подходит для их кораблей.