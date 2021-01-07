Последние новости на утро 7 января 2021 года. Великобритания ослабила санкции в отношении Крыма. Как сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства, ГУП «Крымские морские порты» может передавать транзитные платежи за проход судов через Керченский пролив и стоянку, но при этом оператор не может производить платежи за услуги портов Севастополь или Керчь. О прохождении судов и возможном платеже необходимо будет сообщить британскому регулятору, контролирующему соблюдение санкционного режима — OFSI.Тем временем в Германии назвали условие производства вакцин от коронавируса, в том числе российского препарата «Спутник V», в Евросоюзе. По словам заместителя официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер, «если говорить о производственных мощностях в Европе для российской вакцины, то это возможно, только если ЕМА этот препарат допустит».Тем временем в Соединенных Штатах всю ночь продолжались беспорядки. Сторонники не желающего признавать свое поражение на выборах действующего президента страны Дональда Трампа вышли к Капитолию, чтобы поддержать главу Белого дома. Из-за массовых протестов в Вашингтоне конгресс прервал заседание, на котором должны были быть утверждены итоги голосования выборщиков и, следовательно, победа Джозефа Байдена на президентских выборах. После этого мэр Вашингтона объявила комендантский час.Однако для всех православных самое главное событие этой ночи – светлый праздник Рождества Христова. Сайт kp.ru вел прямую трансляцию рождественского богослужения в главном храме России – Храме Христа Спасителя в Москве, а также рассказывал, где в этом году встретил Рождество президент Владимир Путин.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПолитический кризис в США: нового президента так и не утвердили, а старому грозят импичментом6 января Конгресс США собрался в Капитолии, чтобы утвердить итоги президентских выборов. На этот же день потерпевший в них поражение Дональд Трамп назначил «Марш за спасение Америки», на который в Вашингтон прибыли его сторонники со всей страны (подробности).