Мэр столичного округа Колумбия Мюриэл Боузер продлила режим ЧС на 15 дней (до 21 января) из-за начавшихся беспорядков на улицах Вашингтона, которые устроили сторонники Трампа. Об этом говорится в распространенном распоряжении Боузер.\\"Сегодняшние события и обоснованные опасения продолжающейся чрезвычайной ситуации представляют угрозу общественной безопасности и благополучию жителей округа. В соответствии с этим данным распоряжением [режим] чрезвычайной ситуации продлевается на 15 дней до следующего распоряжения мэра\\", - отмечается в тексте, передает Politico.Сторонники президента Дональда Трампа собрались возле здания конгресса, а после штурмом ворвались в здание. Они выступают за пересчет голосов и присвоение победы республиканцу.Напомним, что в среду вечером 6 января Конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов. Совещание Сената было остановлено после того, как республиканцы выступили против итогов голосования в Аризоне.