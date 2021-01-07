Принято считать, что чаще всего на сердечный приступ указывает боль или давление в груди. Однако, по словам профессора Адама Тейлора из Ланкастерского университета, могут наблюдаться и другие предвестники инфаркта миокарда.Он отметил, что насторожиться нужно после того, как вы обнаружили налет на зубах, который похож на липкую пленку.Специалист уточнил, что в нем активно развиваются \\"плохие\\" бактерии, которые в итоге могут попасть в кровоток и вызвать воспаление сосудов став причиной сердечного приступа, пишет Express. Также насторожить должен и кислый привкус во рту, боль в челюсти, которую многие описывают как сильную зубную боль.Сердечный приступ инфаркт миокарда - тяжелое патологическое состояние, обусловленное остро возникающим недостатком кровоснабжения сердечной мышцы. У пациента, с описанными признаками, может произойти закупорка тромбом или спазм в области атеросклеротической бляшки артерии.