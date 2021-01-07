Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством. Он отметил, что праздник освещает мир светом добра и любви и дарит миллионам людей радость и надежду.\\"Важно, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии уделяют неустанное внимание вопросам нравственного здоровья общества, укрепления института семьи, воспитания подрастающего поколения. Искренне заботятся о поддержании межнационального и межрелигиозного диалога. Эта большая, многогранная работа заслуживает самого глубокого уважения\\", - говорится в поздравлении Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.Президент также пожелал всем успехов, благополучия и исполнения желаний.Сам Владимир Путин приехал на Рождественское богослужение в церковь в Новгородской области. Президент России в этом году встретил Рождество в древнерусской церкви Николы на Липне.Глава государства традиционно отправляется отмечать этот праздник в один из старейших российских храмов. Так, за двадцать лет Владимир Путин объехал всю страну. Он отмечал рождественские дни в святынях Якутска и Великого Новгорода, Сочи и Владимира, Челябинской и Тверской областях.