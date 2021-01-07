Джимми Картер - 39-й президент США - назвал произошедшие в Вашингтоне беспорядки национальной трагедией.\\"Мы с Розалин (супруга Джимми Картера - ред.) опечалены насилием, которое произошло сегодня у Капитолия США. Это национальная трагедия и не представляет нас как нацию… \\", - сказано в заявлении Центра Картера, опубликованном в Twitter.Экс-президент подчеркнул, что он и его жена присоединяются к гражданам США в молитве за мирное разрешение ситуации. Картер выразил надежду, что народ исцелится и завершит передачу власти, \\"как и на протяжении 200 лет\\".Напомним, что в ночь со среды, 6 января, на четверг в США стала настоящим беспределом. Сенат должен был принять результаты голосования президентских выборов, прошедших в ноябре. Но мирному стечению обстоятельств помешали республиканцы. Сторонники Трампа отказались принять результаты голосования в штате Аризона, в связи с чем пришлось остановить совещание. В этот же момент на улице митингующие штурмом взяли Капитолийский холм и ворвались в здание Конгресса.