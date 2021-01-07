Ведущий сотрудник центра погоды \\"Фобос\\" Евгений Тишковец рассказал, что на следующей неделе в столицу придут аномальные морозы.\\"Самое интересное начинается со следующей недели, когда начинается арктическое и даже ультраполярное вторжение воздушных масс, температурный фон рухнет очень сильно, станет аномально низким и мы окажемся в логове настоящей сибирской зимы\\", — сказал он РИА Новости.Синоптик отметил, что уже 11 января, под утро температура понизится до минус 15 — минус 20, а днем будет не выше минус 12–17. Следующей ночь станет еще холоднее до минус 20–25, а местами даже минус 27. Температура 12 января в Москве составит минус 15–17, по области — минус 14–19, минус 15–20.Тишковец подчеркнул, что таких холодов не было уже три года.\\"У нас зимы были теплые. Поэтому впервые за несколько лет в Москве и центральной России ударят сибирские морозы. То есть зима с нормальными сугробами и аномальными морозами\\", — сказал Тишковец.Тишковец подчеркнул, что сильное похолодание станет ощущаться уже вечером 10 января. Синоптик посоветовал достать теплые зимние вещи, потому как россиян ждут испытания по-настоящему русскими морозами.Ранее специалисты отметили, что вероятность аномальных температурных показателей, зафиксированных в 2020 году, в ближайшем будущем маловероятна.