Конгресс США на фоне массовых беспорядков в стране, произошедших в среду вечером, обсудил голосование на выборах президента по штатам и утвердил демократа Джо Байдена главой государства.У республиканца Дональда Трампа не осталось возможностей конституционным путем оспорить результаты ноябрьских президентских выборов.Сам Дональд Трамп отметил, что 20 января передаст власть мирно.Накануне решения Сената, прошли массовые беспорядки, учиненные сторонниками Трампа. Демонстранты ворвались в здание Конгресса и вступили в противостояние с полицией. в результате беспорядков погибли четверо сторонников Трампа, а более 50 получили травмы.Напомним, что согласно результатам голосования на президентских выборах Джо Байден набрал наибольшее количество голосов, что позволяет ему стать новым главой Белого дома. При этом Трамп отказался признать поражение.