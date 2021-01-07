Министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал мнение о визите президента РФ в Дамаск (Сирия) в 2020 году.«Если снять детальный фильм [о визите Путина в Дамаск], то это может быть триллер похлеще любого и голливудского, и любого другого», — рассказал Шойгу в фильме «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск», показанном на телеканале «Россия 1».Он отметил, что картина является хорошим примером для всех мировых спецслужб.Владимир Путин прибыл в Сирию 7 января 2020 года, где посетил пункт вооруженных сил РФ. президент провел переговоры с главой страны Башаром Асадом.В период своей поездки президент побывал в православном и мусульманском храмах.В фильме Путин говорит о том, что борьба с терроризмом еще не окончена и предстоит приложить не мало сил, чтобы истребить эту угрозу для человечества.