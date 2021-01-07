Директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге считает, что новый штамм коронавируса может со временем заменить другие, как это наблюдается в Великобритании и все чаще в Дании.\\"Как и все вирусы, вирус COVID-19 со временем изменился. Я понимаю обеспокоенность по поводу возможного воздействия вызывающего тревогу варианта SARS CoV-2 (VOC). 22 страны Европейского региона ВОЗ обнаружили этот новый вариант\\", - отметил он заявил в четверг на брифинге в Копенгагене, который транслировался в Facebook.Он отметил, что новый штамм распространяется быстрее, хотя болезнь, которую он вызывает, не претерпела значительных изменений.Напомним,в декабре 2020 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в ряде регионов Англии, в том числе и в Лондоне выявлен новый штамм коронавируса, который оказался заразнее своего предшественника на 70%. Власти страны рекомендовали гражданам воздержаться от посещения крупных мероприятий и встречать праздники в кругу семьи. Новость властей напугала жителей Лондона и они поспешили покинуть город. Спустя некоторое время многие страны закрыли авиасообщение с Великобританией на фоне усугубившийся эпидемиологической ситуации.