Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала события в Вашингтоне.\\"Это внутреннее дело США... При этом вновь обращаем внимание на то, что электоральная система в США архаична, она не отвечает современным демократическим стандартам, создавая возможности для многочисленных нарушений, а американские СМИ стали инструментом политической борьбы. Это во многом стало причиной раскола общества, который сейчас наблюдается в США\\", - передает слова Захаровой ТАСС.Она пожелала американцам достойно пережить этот момент в собственной истории.Напомним, накануне Сенат и Палата представителей Конгресса США собрались для утверждения результатов голосования президентских выборов прошедших 3 ноября. Но в ходе совещания республиканцы выступили против голосов выборщиков в Аризоне. Параллельно перед зданием Конгресса трамписты устроили массовую демонстрацию. Взволнованная толпа штурмом взяла Капитолийский холм и вошла в здание. Полиции не удалось сдержать натиск протестующих.