В пожаре в жилом доме на западе Москвы погибли четыре человека. Трагический инцидент произошел в четверг, 7 января, сообщило столичное ГУ МЧС России на своем официальном сайте.Сильный пожар случился в жилом доме номер 39 на улице Беловежская. Возгорание началось в одной из квартир, расположенной на седьмом этаже 22-х этажного здания. Площадь пожара составила три квадратных метра.В ГУ МЧС уточнили, что информация о пожаре по этому адресу поступила в 13:46 по московскому времени. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщил агентству ТАСС источник в экстренных службах.- В ходе проведения разведки и тушения пожара пожарно-спасательные подразделения смогли спасти пять человек с вышерасположенных этажей. К сожалению, в результате пожара погибли четыре человека. Пожар был ликвидирован в 14:05 по московскому времени, - говорится в сообщении МЧС.В настоящее время эксперты устанавливают личности погибших и причину, по которой они не смогли самостоятельно покинуть квартиру. Как сообщили kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве, по предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом.