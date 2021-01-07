Превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть является «наказанием Божьим» Константинопольскому патриарху Варфоломею, который признал украинский раскол. Такое мнение выразил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг, 7 января, в традиционном Рождественском интервью на телеканале «Россия 1».- Все, что случилось в Константинополе, в Стамбуле, свидетельствовало о наказании Божьем. Патриарх Варфоломей ввел раскольников в киевскую святыню и потерял Софию. Ты отобрал Святую Софию в Киеве у православных людей и потерял свою собственную Софию. Сложно представить более очевидные последствия, исходящие от Божьего повеления. Грех был слишком велик, поэтому последствия наступили незамедлительно, - объяснил свою точку зрения патриарх.Он отметил, что выходить из сложившейся ситуации необходимо «всем вместе» с помощью молитв.Патриарх Кирилл сказал также, что причиной происходящего стало то, что патриарх Варфоломей, положение которого в Турции «крайне не простое», не смог выдержать давления «политической силы, связанной с одной из сверхдержав».Логика же тех, кто стоял за Константинопольским патриархом и инспирировал этот конфликт заключалась в том, чтобы «оторвать православную Россию от православных братьев и сестер на Ближнем Востоке», добавил глава РПЦ.Напомним, что власти Турции в июле прошедшего года приняли решение вернуть Айя-Софии статус мечети, отменив указ первого турецкого президента от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей и запрете проводить на ее территории какие-либо богослужения.