За прошедший 2020 года мировые цены на базовые продовольственные продукты и сырье побили трехлетний рекорд. Об этом в четверг, 7 января, сообщили представители Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Они проанализировали данные индекса продовольственных цен, которые отражает помесячные изменения стоимости базовых продуктов и сырья.В декабре указанный показатель увеличился до 107,5 пункта, то есть на 2,2 процента по сравнению с ноябрем, когда был зарегистрирован самый высокий уровень индекса почти за шесть лет. Средний показатель индекса прошлого года оказался на 3,1 процента больше, чем в 2019 году. Тем не менее, он на 25 процентов ниже исторического рекорда, зарегистрированного в 2011-ом.Так, индекс цен на растительные масла вырос в декабре на 4,7 процента и достиг наивысшего показателя с 2012 года. Ускорил рост и индекс цена на зерновые продукты – он увеличился на 1,1 процента по сравнению с ноябрем и на 6,6 процента по сравнению с уровнем 2019 года. Специалисты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН сообщили, что рост экспортных цен на пшеницу, кукурузу и рис продиктован неуверенностью в прогнозируемых высоких урожаях и погодных условиях в Северной и Южной Америках, а также на территории РФ.Индекс цен на молочные продукты увеличивается на протяжении семи месяцев подряд из-за высокого спроса и внутреннего потребления этой продукции в государствах-производителях.В ФАО отметили, что рост мировых продовольственных цен связан не только с пандемией коронавирусной инфекции. Ценовая динамика зависит от соотношения спроса и предложения.Ранее российский лидер Владимир Путин говорил, что рост цен на базовые продукты питания в России не связан с эпидемией. По словам главы государства, его можно объяснить попыткой подогнать внутренние цены под мировые.