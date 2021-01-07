Беспорядки в Вашингтоне, при которых протестующие ворвались в здание Капитолия, являются событием, о котором никто не мог и подумать. Так сложившуюся в США обстановку прокомментировал в четверг, 7 января, белорусский лидер Александр Лукашенко во время своего визита на Рождество в храм Воздвижения Креста Господня.- Кто бы мог подумать, что этой ночью будут штурмовать Капитолий - цитадель демократии, как они себя подавали. Никто не могу. В это есть некоторая доля справедливости со стороны Трампа. Однако это очень плохо, когда идут на штурм и гибнут люди, - отметил глава государства.Александр Лукашенко подчеркнул, что в этой связи жителям Белоруссии следует «собраться и успокоиться». Президент республики объяснил, что имеет в виду ту «небольшую кучку, которая все еще по выходным ходит по Минску». Лукашенко сказал, что в республике такой ситуации допустить нельзя.- Я человек мирный, но я не могу допустить, чтобы кто-то пришел сюда и вот так открыто разрушил эту нашу обитель, - добавил политик, чьи слова приводит агентство БелТА.Напомним, вчера вечером сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса Соединенных Штатов, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов голосования на выборах президента страны, победу на которых одержал демократ Джо Байден. Вскоре полицейские и спецназ освободили Капитолий от ворвавшихся туда демонстрантов, а законодатели смогли продолжить и успешно завершить процедуру утверждения Байдена в качестве нового президента. В результате беспорядков погибли минимум четыре человека, более 50 были задержаны.