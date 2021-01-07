Вероятность заразиться коронавирусной инфекцией в торговых центрах или многолюдных магазинах при соблюдении мер безопасности достаточно маленькая. Такое мнение выразили опрошенных РИА Новости врачи.Иммунолог Владислав Жемчугов отметил, что, если в торговом центре есть эффективная вентиляционная система, воздух регулярно обеззараживается, сотрудники пользуются средствами индивидуальной защиты и соблюдают иные эпидемиологические меры безопасности, то шанс подхватить коронавирус там невелик. Эксперт подчеркнул, что следует соблюдать эти меры еще до входа в торговый зал, чтобы избежать возможного попадания частиц коронавируса на продукты.- Перед тем, как взять тележку или корзину, надо протереть их ручки специальным раствором. Когда будете уходить, желательно тоже их протереть, затем и руки, - отметил Владислав Жемчугов.Заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова в свою очередь сообщила, что, хоть коронавирус и живет на предметах недолго, в магазинах и торговых центрах следует пользоваться масками и перчатками. Профессор напомнила, что даже при отсутствии симптомов заболевания человек может быть заразен и передавать вирус.- Коронавирусная инфекция недолго живет на предметах, однако овощи и фрукты находятся в доступном и открытом доступе, то, конечно же, больной человек может на них кашлянуть или чихнуть, и тогда вместе с аэрозолью продукция может быть инфицирована, - добавила Елена Малинникова.Инфекционист Ирина Шилкина сообщила, что дома купленные в торговых центрах или магазинах продукты следует обрабатывать дезинфицирующими средствами.Ранее вирусолог Александр Чепурнов рассказал об идеальном моменте для вакцинации. Специалист объяснил, что у тестов для диагностики коронавируса есть «серая зона», которая покажет можно или нет делать вакцину.