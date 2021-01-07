Украинские власти решительно осуждают беспорядки в Вашингтоне в процессе определения победителя на президентских выборах. Об этом в четверг, 7 января, на своей странице в социальной сети Twitter написал президент Украины Владимир Зеленский.- Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие против американского Конгресса, - сообщил глава государства.Украинский лидер отметил, что приветствует решение Конгресса США об утверждении итогов выборов американского президента в пользу кандидата от партии демократов Джозефа Байдена. Владимир Зеленский подчеркнул, что Украины «вдохновляет стойкость старейшего и величайшего демократического института в мире», который смог за несколько часов после нападения провести важное заседание, «подтвердившее волю народа Америки».Как писал сайт kp.ru, вчера Конгресс США должен был утвердить результаты голосования на выборах президента страны, по которым новым главой государства стал Джо Байден. Однако заседание внезапно прервали из-за того, что протестующими сторонники Дональда Трампа штурмом взяли здание Капитолия и устроили беспорядки. В результате беспорядков погибли четыре человека, более 50 задержали.ПО ТЕМЕВ вашингтонском Капитолии пролилась кровь: охранник застрелил сторонницу ТрампаВ ходе протестов скончались четыре человека, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт (подробности)