Умер Валерий Хлевинский, народный артист России, педагог и актер, наиболее известный по своим ролям в картинах «Вечный зов» и «Большая перемены». Он скончался в четверг, 7 января, в возрасте 77 лет, сообщается на сайте МХТ имени Чехова.- Новая невосполнимая утрата: сегодня ушёл из жизни Валерий Хлевинский, прекрасный актёр и педагог, мастер экрана и сцены, большой, сильный, добрый, любимый всеми нами человек, - сообщили представители театра. Причина смерти артиста не сообщается.Прощание с Валерием Хлевинским состоится 11 января. В 10:00 пройдет отпевание в Храме иконы Божией Матери «Знамение» в Переяславской слободе, в 12:00 - гражданская панихида в МХТ. Хлевинского похоронят на Троекуровском кладбище в российской столице.Валерий Хлевинский родился в 1943 году. Он работал во Владимирском драмтеатре, а также учился в Нижегородском театральном училище, позже окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра «Современник». В 2001 году артист начала работу в МХТ имени Чехова.Валерий Хлевинский удостоился награды Заслуженного артиста РСФСР и народного артиста России. Зрителям он наиболее известен по ролям в кинокартинах «Вся королевская рать», «Большая перемена», «Берега», «Вечный зов», «Следствие ведут ЗнаТоКи. Ответный удар».