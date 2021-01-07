Вчерашний беспорядки в Вашингтоне поставили под вопрос дальнейшую судьбу Соединенных Штатов как государства. Такое мнение в интервью «Интерфаксу» в четверг, 7 января, выразил бывший президент СССР Михаил Горбачев. Он считает, что штурм здания Капитолия был разработан заранее.- Здесь беспорядки не главное. Их цель ясна, однако только на первый взгляд. На самом деле все на так просто. Пройдет немного времени, и мы разберемся, зачем действительно это было нужно, - отметил политик.Михаил Горбачев считает, что в мире произойдет поворот к разрядке и гонка вооружений постепенно будет прекращена, ведь люди нового поколения все больше понимают ее смертоносность.- Когда я подписывал Договор о разоружении, время было совсем не простое. Были сильные противники, однако мы добились своего, поскольку хотели мира. Люди, которые не хотят войны, объединятся, и их руководители должны будут найти выход. Нельзя терять надежды. Я не теряю надежды в молодых людей, - добавил первый президент СССР.Напомним, в среду протестующие сторонники Трампа штурмом взяли Капитолий, где конгресс должен был утвердить результаты голосования на выборах президента страны, по которым новым главой государства стал Джо Байден. В результате беспорядков погибли четыре человека, более 50 задержали.