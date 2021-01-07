Самые активные участники вчерашних беспорядков в Вашингтоне в соответствии с американским законодательством могут быть признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и приговорены к лишению свободы на срок до 20 лет. Об этом в интервью изданию Detroit Free Press в четверг, 7 января, сообщил прокурор Восточного округа штата Мичиган Мэтью Шнайдер.Он заявил, что в скором времени правоохранители смогут установить личности и роли участников беспорядков в столице. В зависимости от итогов этих разбирательств и будут вынесены наказания. Наказания могут представлять собой как небольшие штрафы, так и лишение свободы на срок до 20 лет за нарушение введенного в городе комендантского часа, причинение ущерба федеральной собственности и подстрекательства к мятежу.- Существует огромная разница между мирными акциями протеста и выражениями вашей свободы. То, что случилось в столице, не является мирным. Прибегающие к насилию протестующие совершают преступления, - сообщил прокурор.Напомним, ФБР попросило американцев «сдать» участников вчерашних беспорядков и штурма Капитолия. Ведомство опубликовало на своем сайте специальную форму, где любой желающий может анонимно оставить сведения или медийные файлы, на которых видны беспорядки и лица их участников.