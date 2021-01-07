Региональный парламент федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания в Германии одобрил инициативу по созданию экологического фонда, благодаря которому в числе прочего предполагается защитить интересы участников проекта «Северный поток - 2». Такое решение в четверг, 7 января, вынесли депутаты парламента, только два представителя воздержались от участия в голосовании, пишет агентство ТАСС.Название нового экологического фонда – «Защита климата и окружающей среды MV». Фонд преследует 11 целей, которые связаны с зеленой энергетикой и добычей экологически чистых энергоносителей. Последним пунктов в перечне целей структуры значится «вклад в продолжение строительства трубопровода «Северный поток - 2»».Премьер-министр региона Мануэла Швезиг сообщила, что данный фонд никак не будет участвовать в строительстве или управлении проектом, однако у него появится возможность поддержать реализацию проекта.Как ранее сообщал сайт kp.ru, сегодня датское энергетическое агентство получило обновленное расписание прокладки трубопровода «Северный поток - 2». Строительство газопровода в водах Дании возобновят 15 января 2021 года.