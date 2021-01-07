Старший директор по РФ в Совете национальной безопасности при Белом доме Райан Талли покидает свой пост после вчерашних беспорядков в Вашингтоне. Об этом в четверг, 7 января, сообщает издание Reuters, ссылаясь на источник в американской администрации.По информации издания, ожидается, что в скором времени о своей отставке объявит еще ряд чиновников СНБ.Напомним, вчера в Вашингтоне сторонники проигравшего выборы президента США Дональда Трампа устроили массовые беспорядки. Они штурмом ворвались в здание американского Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению там итогов голосования, в соответствии с которым победу на выборах одержал Джо Байден. Полиция и спецаз в скором времени смогли освободить Капитолий. По последним данным, в результате беспорядков погибли четыре человека, более 50 человек задержаны.ФБР уже попросило жителей страны помочь с установлением личностей участников беспорядков. Сделать это американцы могут анонимно. По словам прокурора одного из округов, нарушители могут получить до 20 лет лишения свободы.