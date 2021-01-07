Стрелявшего в женщину-ветерана в американском Капитолии полицейского отправили в отпуск, а его полномочия приостановили до окончания расследования. Об этом в четверг, 7 января, сообщила руководитель полиции Капитолия Стивен Сунд.- По регламенту полиции Капитолия США полицейский был отправлен в административный отпуск, его полицейские полномочия были приостановлены до получения результатов совместного расследования Департамента столичной полиции и полиции, - говорится в заявлении на официальном сайте ведомства.Напомним, вчера протестующие сторонники Трампа штурмом ворвались в здание Капитолия, где должно было состояться заседание по утверждению победу Байдена на выборах президента. Во время беспорядков погибли четыре человека, одна из них - ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. Женщина получила тяжелое ранение в здании Капитолия и была госпитализирована в критическом состояния. Чуть позже ветеран скончалась в больнице.В Бэббитт, по предварительным данным, выстрелили один из полицейских, когда протестующие пытались выломать дверь в зал заседаний.