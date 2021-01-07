Мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Елена Яковлевна умерла в больнице в Ярославле на 94-ом году жизни. Она лежала в реанимации с поражением легких, однако результатов тестов на коронавирус пока что нет. Об этом в четверг, 7 января, рассказала племянница Скрипаля Виктория.- Бабушка умерла сегодня в пять часов. Ее госпитализировали в декабре, лежала в реанимации с 25-процентным поражением лёгких. Бабушке сделали тест на коронавирус, однако результатов пока что нет. Врачи предупреждали, что случай сложный. Возраст, сахарный диабет, аритмия. Бабушка была на кислородной поддержке, у нее сатурация постоянно прыгала, - рассказала Виктория в интервью РИА Новости, отметив, что у нее самой тест на коронавирус положительный.Виктория объяснила также, что не может сообщить о трагедии семье дяди, поэтому попросила знакомых связаться с посольством Британии.Напомним, в 2018 году в английском городе Солсбери, по заявлениям властей королевства, были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Инцидент спровоцировал международный скандал: Британия утверждает, что к отравлению Скрипалей причастна Россия, Москва подобные заявления категорически отрицает. Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова говорила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве по расследования. Британские власти на данные запросы так и не отреагировали.